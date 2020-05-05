YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. 65 yaş üstü vatandaşlara Ramazan tebriği

65 yaş üstü vatandaşlara Ramazan tebriği

BURSA HABERLERİ  | 05.05.2020 15:11 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, evde kalan 65 yaş üzeri bazı vatandaşları telefonla arayarak, Ramazan ayını tebrik etti.Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamına maddi ve manevi tüm kaynaklarını Bursalılar için seferber eden Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üzeri olup da sokağa çıkma sınırlaması bulunan kişileri de sağladığı desteklerden mahrum etmiyor.

65 yaş üstü vatandaşlara Ramazan tebriği

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, evde kalan 65 yaş üzeri bazı vatandaşları telefonla arayarak, Ramazan ayını tebrik etti.
Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamına maddi ve manevi tüm kaynaklarını Bursalılar için seferber eden Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üzeri olup da sokağa çıkma sınırlaması bulunan kişileri de sağladığı desteklerden mahrum etmiyor. BUSKİ’de kaydı olan 65 yaş üzeri Bursalılar, belediye ekipleri tarafından istisnasız tek tek aranarak, bir ihtiyaçlarının olup olmadığı kontrol ediliyor. Bu kapsamda; Baruthane Mahallesinde oturan Hasan Hallaç, Erikli Mahallesinde oturan Sevim Günay, Çeltikçi Mahallesinde oturan Mustafa Kutlu ve Dumlupınar Mahallesinde oturan Bekir Kılıç, sürpriz telefon aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım ilçesinden Nilüfer’e, İnegöl ilçesinden Osmangazi’ye kadar her ilçeden bir kişiyi arayarak, yaşlıların Ramazan ayını tebrik etti, kendisinden bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Başkan Aktaş’ın sürpriz telefonuyla heyecanlanan vatandaşlar, gösterilen hassasiyet nedeniyle teşekkürlerini iletti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, hayatlarını Bursa’da devam ettiren ve virüs tedbirleri çerçevesinde evlerinden çıkmayan yaşlıları bir an bile olsun yalnız bırakmadıklarını söyledi. BUSKİ’de kaydı bulunan istisnasız herkesin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tek tek arandığını kaydeden Başkan Aktaş, çalışanlara ve yaşlılara moral anlamında kendisinin de zaman zaman telefonla diyalog faaliyetlerine katıldığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak korona virüsle mücadele kapsamında tüm tedbirleri eksizsiz aldıklarını belirten Başkan Aktaş, hayatın normalleşmeye başladığı şu günlerde Bursa’da yaşayan herkesin Ramazan ayını tebrik etti.

65 yaş üstü vatandaşlara Ramazan tebriği

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Rumkale turizme kazandırılıyor

Rumkale turizme kazandırılıyor

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Bursa Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
04:13
Sabah
05:51
Öğle
13:05
İkindi
16:57
Akşam
20:10
Yatsı
21:42

Bursa Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Aksu Eczanesi
Yildirim
Ay Eczanesi
Nilufer
Cansın Eczanesi
Yildirim
Emek Pak Eczanesi
Osmangazi
Limon Eczanesi
Nilufer
Mineral Eczanesi
Nilufer
Sezer Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Gezen tavuk yumurtası üreticinin yüzünü güldürüyor

Gezen tavuk yumurtası üreticinin yüzünü güldürüyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Önce öldürdüler, sonra yaktılar

Önce öldürdüler, sonra yaktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.