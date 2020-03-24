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65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları köylerdeki adreslerine de götürülüyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.03.2020 10:15 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının ilçe merkezi ve köylerde karşılandığı açıklandı.Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ’’Vefa Sosyal Destek Grubumuzun koordinasyonunda, köylerimizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelimiz, merkez mahallelerimizde ise Belediye Başkanlığı personeli aracılığıyla ikametten ayrılma kısıtı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının ilçe merkezi ve köylerde karşılandığı açıklandı.
Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ’’Vefa Sosyal Destek Grubumuzun koordinasyonunda, köylerimizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelimiz, merkez mahallelerimizde ise Belediye Başkanlığı personeli aracılığıyla ikametten ayrılma kısıtı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Bu uygulama ekiplerimiz tarafından Korana virüs ile mücadele kazanılıncaya kadar devam edecek’’ ifadelerini kullandı.

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