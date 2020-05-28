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  4. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar Cuma Namazı kılamayacak

65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar Cuma Namazı kılamayacak

KARABÜK HABERLERİ  | 28.05.2020 14:00 | Son Güncelleme

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yarın kılınacak olan Cuma Namazına sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların katılamayacağını duyurdu.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ettiğinden, 29 Mayıs tarihinde eda edilecek Cuma Namazına iştirak etmeleri mümkün değildir.

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yarın kılınacak olan Cuma Namazına sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların katılamayacağını duyurdu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ettiğinden, 29 Mayıs tarihinde eda edilecek Cuma Namazına iştirak etmeleri mümkün değildir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına sokağa çıkma kısıtlaması bulunan büyüklerimizin ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın evde kalmaları gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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