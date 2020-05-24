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65 yaş üstüne bayram sürprizi

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.05.2020 17:25 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde koronavirüs pandemisi nedeniyle bayramın ilk günü kendilerine izin verilen saat aralığında dışarıya çıkan 65 yaş üstü vatandaşları çeşitli sürprizler karşıladı.Bandırma’da koronavirüs pandemisi nedeniyle bayramın birinci günü 14:00 ile 20:00 saatleri arasında dışarı çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar sahile ve cumhuriyet meydanına akın etti.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde koronavirüs pandemisi nedeniyle bayramın ilk günü kendilerine izin verilen saat aralığında dışarıya çıkan 65 yaş üstü vatandaşları çeşitli sürprizler karşıladı.
Bandırma’da koronavirüs pandemisi nedeniyle bayramın birinci günü 14:00 ile 20:00 saatleri arasında dışarı çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar sahile ve cumhuriyet meydanına akın etti. Bandırma Kaymakamlığı tarafından vatandaşlara bekçiler aracılığıyla maske dağıtımı yapılırken, Bandırma Belediyesi de müzik dinletisi ve kahve - kolonya dağıtımıyla vatandaşlara sürpriz yaptı. 65 yaş üstü vatandaşların sıklıkla dinledikleri Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği’nden eserlerin seslendirildiği müzik dinletisi oldukça ilgi gördü. Ramazan ayının son bulması ile birlikte yanlarına çaylarını, yiyeceklerini alan bir çok vatandaş güzel havayı da fırsat bilerek adeta bir piknik havasında vakit geçirdi.

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