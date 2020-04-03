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65 yaş üstüne tüm nakliye-montaj hizmetleri Koçtaş’ta ücretsiz

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.04.2020 09:52 | Son Güncelleme

Koçtaş, 65 yaş ve üzeri müşterilerine mutfak, mobilya ve banyo dolabı alışverişlerinde nakliye-montaj hizmetini ücretsiz olarak sunuyor

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, 0 850 209 50 50 numaralı Koçtaş Çözüm Merkezi üzerinden alışveriş yapan 65 yaş ve üzeri müşterilerine mutfak, mobilya ve banyo dolabı alışverişlerinde nakliye-montaj hizmetini ücretsiz olarak sunuyor.

Koçtaş açıklamasına göre, Koçtaş, mobil uygulaması ve koctas.com.tr üzerinden 7/24 her ihtiyaca yönelik geniş ürün gamını hijyen kurallarına uygun olarak Türkiye’nin dört bir yanında bulunan müşterilerinin kapılarına kadar götürerek, yaşamın olduğu her yeri güzelleştirmeye devam ediyor.

Koçtaş, mağazalarının yeniden açılacağı güne kadar mobil uygulamaları ve "koctas.com.tr" ile kesintisiz hizmet vermeyi sürdürürken, bu süreci evlerinde geçiren 65 yaş ve üzeri müşterilerinin yanında olmak amacıyla harekete geçti.

- Evdeki küçük tamirat işleri de tamamlanıyor

Koçtaş, 65 yaş ve üzeri müşterilerinin Koçtaş Çözüm Merkezi’ni arayarak verecekleri mutfak, mobilya ve banyo dolabı alışverişlerinde nakliye ve montaj hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor.

Koçtaş ayrıca, sipariş sırasında talep edildiğinde ampul takma, kulp sıkma, dolap kapak ayarı, gevşeyen vidayı sıkma, mobilya ayak ayarı gibi evlerdeki küçük tamirat işlerini de tamamlayarak 65 yaş ve üzeri müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
65 yaş üstü Koçtaş

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