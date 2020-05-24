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65 yaş üstünün bayramını emniyet personeli kutladı

MUĞLA HABERLERİ  | 24.05.2020 21:03 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde, parka ve bahçelere çıkan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların bayramı şeker ve kolonya ikramıyla kutlandı.Milas’ta saat 14.00 - 20.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların Ramazan Bayramı, Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya ve görevli personel tarafından kolonya, şeker ikramıyla kutlandı.Atapark, Milas Şehir Parkı ve Atatürk Caddesi üzerinde yürüyüş yapan vatandaşların bayramını kutlayan İlçe Emniyet Müdürü Akkaya, maske ve sosyal mesafe konularında da uyarılarda bulundu, kısa süreli sohbet etti.

Muğla’nın Milas ilçesinde, parka ve bahçelere çıkan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların bayramı şeker ve kolonya ikramıyla kutlandı.
Milas’ta saat 14.00 - 20.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların Ramazan Bayramı, Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya ve görevli personel tarafından kolonya, şeker ikramıyla kutlandı.
Atapark, Milas Şehir Parkı ve Atatürk Caddesi üzerinde yürüyüş yapan vatandaşların bayramını kutlayan İlçe Emniyet Müdürü Akkaya, maske ve sosyal mesafe konularında da uyarılarda bulundu, kısa süreli sohbet etti.

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Odabaşı Eczanesi
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Can Eczanesi
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