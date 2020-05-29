YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlar, rutin aralıklarla dışarı çıkmaya devam edecek

65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlar, rutin aralıklarla dışarı çıkmaya devam edecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.05.2020 15:58 | Son Güncelleme

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler ile ilgili yapılan düzenlemelerle 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşların, rutin aralıklarla dışarı çıkmaya devam edeceği belirtildi.İş hayatı içerisinde faaliyet gösteren 65 yaş üzeri vatandaşların kısıtlamadan muaf tutulacağı belirtilen açıklamada, “Korona virüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığından toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde 18-20 yaş aralığındaki gençlerimizin için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile 0-18 yaş aralığındaki gençlerimiz ve çocuklarımızın belirlenen günlerde kısıtlamadan muaf tutulması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızdan SGK ve/veya vergi kaydı olanların çalışma, ticaret ve iş hayatı içinde faaaliyetlerini yürütmek üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması hususlarının değerlendirildiği İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 29.05.2020 tarihli ve 8483 sayılı Genelge’de belirtilmiştir.

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler ile ilgili yapılan düzenlemelerle 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşların, rutin aralıklarla dışarı çıkmaya devam edeceği belirtildi.
İş hayatı içerisinde faaliyet gösteren 65 yaş üzeri vatandaşların kısıtlamadan muaf tutulacağı belirtilen açıklamada, “Korona virüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığından toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde 18-20 yaş aralığındaki gençlerimizin için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile 0-18 yaş aralığındaki gençlerimiz ve çocuklarımızın belirlenen günlerde kısıtlamadan muaf tutulması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızdan SGK ve/veya vergi kaydı olanların çalışma, ticaret ve iş hayatı içinde faaaliyetlerini yürütmek üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması hususlarının değerlendirildiği İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 29.05.2020 tarihli ve 8483 sayılı Genelge’de belirtilmiştir. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan mezkur genelgeye istinaden bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı’nın 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı genelgesi doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, İçişleri Bakanlığı’nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı genelgesi doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerimizden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına, İçişleri Bakanlığı’nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilmelerine, veli veya vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmelerine, karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada sokağa çıkma kısıtlaması dahilinde rutin aralıklarla muaf olacak gruplar hakkında ise şu ifadelere yer verildi:
“65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız için ise, 31.05.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ve gençlerimiz için 03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine , 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince karar verilmiştir. Alınan karara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili ilgili hükümleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacaktır.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniğiSosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Omuz ağrısına dikkat

Omuz ağrısına dikkat

Motosikletli polisten İlayda’ya pastalı doğum günü sürprizi

Motosikletli polisten İlayda’ya pastalı doğum günü sürprizi

Paşa Seyir Terası hizmete girmek için gün sayıyor

Paşa Seyir Terası hizmete girmek için gün sayıyor

Belen’de tarihi yapılar restore edilerek gün yüzünü çıkarılıyor

Belen’de tarihi yapılar restore edilerek gün yüzünü çıkarılıyor

Camilerin yeniden açılışında şükür kurbanı kesildi

Camilerin yeniden açılışında şükür kurbanı kesildi

“Geniş Ailem” 21 bin ailenin alışveriş ihtiyacını karşıladı

“Geniş Ailem” 21 bin ailenin alışveriş ihtiyacını karşıladı

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:23
Sabah
05:09
Öğle
12:40
İkindi
16:34
Akşam
20:02
Yatsı
21:40

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ayan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karaca Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Mavi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İl Sağlık Müdürü Benli, "Aile görüşmeleri vakaların sayısındaki azalmayı engellemekte"

İl Sağlık Müdürü Benli, "Aile görüşmeleri vakaların sayısındaki azalmayı engellemekte"

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.