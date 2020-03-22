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65 yaş üzerindeki vatandaşlar ihtiyaçlarını polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirecek

MALATYA HABERLERİ  | 22.03.2020 10:46 | Son Güncelleme

Malatya’da ikametlerinden ayrılmaları yasaklanan 65 yaş üzerindeki vatandaşlar ihtiyaçlarını 112, 155, 156 hatlarına bildirecek.Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan korona virüs salgınının ilimiz genelinde bir an önce engellenmesi amacıyla, 21 Mart 2020 Cumartesi Günü Saat:24.00’dan itibaren, 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile kronik akciğer hastalığı, astım, Koah, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır” hatırlatması yapıldı.Yasağa uymadığı kolluk görevlileri tarafından tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağının bildirildiği açıklamada, “ İkametlerinden ayrılmalarına yasaklama getirilen vatandaşlarımızın 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirmeleri gerekmektedir” denildi.

Malatya’da ikametlerinden ayrılmaları yasaklanan 65 yaş üzerindeki vatandaşlar ihtiyaçlarını 112, 155, 156 hatlarına bildirecek.
Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan korona virüs salgınının ilimiz genelinde bir an önce engellenmesi amacıyla, 21 Mart 2020 Cumartesi Günü Saat:24.00’dan itibaren, 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile kronik akciğer hastalığı, astım, Koah, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır” hatırlatması yapıldı.
Yasağa uymadığı kolluk görevlileri tarafından tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağının bildirildiği açıklamada, “ İkametlerinden ayrılmalarına yasaklama getirilen vatandaşlarımızın 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirmeleri gerekmektedir” denildi.

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