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65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı

BAYBURT HABERLERİ  | 07.06.2020 17:53 | Son Güncelleme

Yurt genelinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında yeniden sokağa çıktı.Bayburt’ta korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve bazılarının da eldiven taktığı görülen yaşlılar, sosyal mesafe kuralını gözeterek park ve bahçeler ile Çoruh Nehri çevresindeki yürüyüş yolunda yürüyüş yaptılar.Bazı yaşlılar sıcak havaya aldırış etmeden yürüyüş yaparken kimileri de karşılaştıkları arkadaşlarıyla sosyal mesafe kurallarını gözeterek sohbet etti.70 yaşındaki Fehmi Dilek, sıcak havaya rağmen eşiyle birlikte yürüyüşe çıktığını belirtti.Dışarı çıktığında bayram gibi hissettiğini ifade eden Dilek, "Evde oturmaktan hamladık.

65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı

Yurt genelinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında yeniden sokağa çıktı.
Bayburt’ta korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve bazılarının da eldiven taktığı görülen yaşlılar, sosyal mesafe kuralını gözeterek park ve bahçeler ile Çoruh Nehri çevresindeki yürüyüş yolunda yürüyüş yaptılar.
Bazı yaşlılar sıcak havaya aldırış etmeden yürüyüş yaparken kimileri de karşılaştıkları arkadaşlarıyla sosyal mesafe kurallarını gözeterek sohbet etti.
70 yaşındaki Fehmi Dilek, sıcak havaya rağmen eşiyle birlikte yürüyüşe çıktığını belirtti.
Dışarı çıktığında bayram gibi hissettiğini ifade eden Dilek, "Evde oturmaktan hamladık. Hemen yoruluyoruz. Spor yapacağız, gezeceğiz, alışveriş yapacağız. Sonra da evimize döneceğiz." diye konuştu.

65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı

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