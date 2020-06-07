65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı

Yurt genelinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında yeniden sokağa çıktı.

Erzincan’da korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve bazılarının da eldiven taktığı görülen yaşlılar, sosyal mesafe kuralını gözeterek park ve bahçeler ile Dört yol çevresinde yürüyüş yaptılar.

Bazı yaşlılar sıcak havaya aldırış etmeden yürüyüş yaparken kimileri de karşılaştıkları arkadaşlarıyla sosyal mesafe kurallarını gözeterek sohbet etti.

66 yaşındaki Cemil Kurt, sıcak havaya rağmen eşiyle birlikte yürüyüşe çıktığını belirtti.

Dışarı çıktığında bayram gibi hissettiğini ifade eden Kurt, "Evde oturmaktan usandık. Hemen yoruluyoruz. Spor yapacağız, gezeceğiz. Sonra da evimize döneceğiz." diye konuştu.



