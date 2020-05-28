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65 yaş ve üstü vatandaşlara emlak vergisi ödeme kolaylığı

MERSİN HABERLERİ  | 28.05.2020 15:26 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi, kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların, emlak vergilerini evlerinden çıkmadan ödeyebilmeleri için mobil ekipler görevlendirdi.Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle uzun bir süredir evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için mobil ekipler görevlendirerek emlak vergilerini evlerinden ödemelerini sağladı.Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Pandemi ile mücadele gereği uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bazı ihtiyaçlarını karşılamak veya resmi iş ve işlemlerini yapmakta güçlük çeken yaşlı vatandaşlarımız için mobil ekipler görevlendirdik.

65 yaş ve üstü vatandaşlara emlak vergisi ödeme kolaylığı

Akdeniz Belediyesi, kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların, emlak vergilerini evlerinden çıkmadan ödeyebilmeleri için mobil ekipler görevlendirdi.
Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle uzun bir süredir evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için mobil ekipler görevlendirerek emlak vergilerini evlerinden ödemelerini sağladı.
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Pandemi ile mücadele gereği uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bazı ihtiyaçlarını karşılamak veya resmi iş ve işlemlerini yapmakta güçlük çeken yaşlı vatandaşlarımız için mobil ekipler görevlendirdik. Çevre temizlik ve ilan-reklam vergilerinde olduğu gibi emlak vergisinin ilk taksitini ödeme tarihi de 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sona eriyor. Belediyemize telefon açarak emlak vergisini ödeyip cezalı duruma düşmek istemediğini belirten 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın evlerine ekiplerimiz giderek, nakit veya kredi kartı ile internet üzerinden vergilerini cezasız ödemelerini sağlıyor” dedi.

65 yaş ve üstü vatandaşlara emlak vergisi ödeme kolaylığı

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