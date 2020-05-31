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65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

SAKARYA HABERLERİ  | 31.05.2020 16:58 | Son Güncelleme

Kocaeli, Düzce ve Zonguldak'ta bazı kişiler yürüyüş yapmayı tercih ederken bazıları banklarda oturarak temiz havanın tadını çıkardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli, Düzce ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında tekrar sokağa çıktı.

Saat 14.00 itibarıyla sokağa çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar, en geç saat 20.00'de eve dönecek.

Düzce'de normal zamanda kent merkezinin en işlek noktası olan İstanbul Caddesi'ne gelenlerin ateş ölçümü yapıldı. Bazı kişiler yürüyüş yapmayı tercih ederken bazıları banklarda oturarak temiz havanın tadını çıkardı.

Uzun bir aranın ardından hava almak için dışarıya çıktığını anlatan 67 yaşındaki Seyfettin Demirkıran, bir arkadaşıyla karşılaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Demirkıran, "Arkadaşla karşılaştık. 'Şöyle bir hava alalım' dedik. 21 Mart'tan beri çıkmadık. Daha ilk defa çıkıyoruz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Biraz dolaşıp eve gideceğiz." diye konuştu.

- Zonguldak

Zonguldak'ta sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin, çoğunlukla sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

İsmet Paşa Parkı'na ilgi gösteren vatandaşlar, arkadaşlarıyla yürüyüş yaptı ve ağaç gölgelerinde dinlendi.

- Kocaeli

Gölcük Belediyesi Destek Hizmet birimleri ekipleri, ilçedeki park ve sahillerde 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz maske ve su dağıttı.

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili planlı, programlı ve kararlı şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

Sezer, 65 yaş ve üstü vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

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