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65 yaş ve üzeri vatandaşlara hijyen seti dağıtımı

KİLİS HABERLERİ  | 21.03.2020 13:23 | Son Güncelleme

Kilis’in Musabeyli ilçesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara hijyen seti dağıtımı yapılmaya başlandı.Musabeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında ilçe merkezi, bağlı köy ve mezralarda yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlara ev temizliği ile hizjen malzemelerinden oluşan set dağıtılıyor.Özellikle yaşlı vatandaşların hastalığa yakalanmasının engellemek amacıyla yapılan dağıtılan Hijyen setinde Sağlık Bakanlığının bu virüsten korunmaya yönelik yayınladığı 14 Kuraldan oluşan bilgilendirme broşürleri de yer alıyor.

65 yaş ve üzeri vatandaşlara hijyen seti dağıtımı

Kilis’in Musabeyli ilçesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara hijyen seti dağıtımı yapılmaya başlandı.
Musabeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında ilçe merkezi, bağlı köy ve mezralarda yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlara ev temizliği ile hizjen malzemelerinden oluşan set dağıtılıyor.
Özellikle yaşlı vatandaşların hastalığa yakalanmasının engellemek amacıyla yapılan dağıtılan Hijyen setinde Sağlık Bakanlığının bu virüsten korunmaya yönelik yayınladığı 14 Kuraldan oluşan bilgilendirme broşürleri de yer alıyor.

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Merkez
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