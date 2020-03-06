65 yaşına kadar gençsiniz

Denizli Cerrahi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dündar Güngör, Dünya sağlık örgütünün kronik yaş sınıflandırmasında güncellemeye gittiğini, artık 65 yaşa kadar gruplandırılan insanların genç sınıfında sayıldığını vurgulayarak, yaşlılığın bir hastalık olmadığını, yaşlılıkta sık görülen hastalıklarını ve bunlardan korunmanın yollarını anlattı. Dr. Güngör, günümüzde 65 yaş ve üzeri kişilerin artık yaşlı olarak nitelendirileceği insanların sayısının giderek arttığını ifade etti. Son zamanlarda özellikle tıp alanında yaşanan gelişmelerin insan ömrünün uzatılmasına yardımcı olduğunu belirten Dr. Güngör, bireylerin daha sağlıklı beslenerek ve düzenli spor yaparak yaşam kalitelerini arttırdığını belirtti. Dr. Güngör, yaşlı kategorisinde değerlendirilecek olanlar için yaşlılık hastalıkları neler olduğunu, kimlerin yaşlılık hastalıklarına yakalandıklarından bahsederek, “Teknoloji ve bilim geliştikçe insan yaşam süresinin uzadı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kronik yaş sınıflandırmasında güncellemeye giderek artık 65 yaşa kadar gruplandırılan insanları genç kategorisine aldı. Sınıflandırmaya göre, 0-18 yaş arası ergen, 18-65 yaş arası genç, 65-74 yaş arası: genç-yaşlı, 74-84 yaş arası yaşlı, 85 yaş ve üzeri çok yaşlı kabul edilecek” dedi.

“Yaş ilerledikçe bazı hastalıklara yakalanma riski artabiliyor”

DSÖ’nün artık 65 yaş üstü artık yaşlı olarak kabul etmediğini dile getiren Dr. Güngör, açıklamasında farklı bir noktaya da temas ederek yaşlılığın bir ‘hastalık’ olmadığının altını çizdi. Dr. Güngör, “Tabii ki herkesin 65 yaşından sonra aynı şikayetleri yaşaması söz konusu değil ancak yine de bu yaşla birlikte artık belirli önlemleri ve kontrolleri atlamamak gerekiyor. Burada unutulmaması gereken yaşlılığın bir hastalık olmadığı ve düzenli bir yaşam ve kontrollerle şikayetlerin azaltılabileceği. Öyle ki bu yaşlarda ortaya çıkan birçok şikayet ‘yaşlılıktandır’ diye ötelenirken aslında temelinde tedavisi gerekli olan birçok başka hastalık oluşturabiliyor. Yaşlılık standart şikayetleri olan bir hastalık değil. Sadece yaş ilerledikçe bazı hastalıklara yakalanma riski artabiliyor” diye konuştu.

“Diyabetten korunmanın en iyi yolu sağlıklı ve doğal beslenmek”

Yaş ilerledikçe insan vücudunun yıpranmalara uğradığına dikkat çeken Dr. Güngör, diyabet, hipertansiyon, kemik erimesi gibi kronik hastalıkların diğerlerine göre daha sık görüldüğüne dikkat çekti. Teknolojiyle birlikte insanlardaki refah seviyesinin de arttığına dikkat çeken Dr. Güngör şunları söyledi:

“Son zamanlarda dünyada refah seviyesi arttıkça, tip 2 diabet dediğimiz hastalık grubu hızla artmaya başladı, kısa mesafelerde bile araç kullanımı, besin maddelerine kolayca ulaşabilmesi, aşırı hazır gıdayla beslenme bu hastalığın artmasının sebeplerinin başında geliyor. Diyabetten korunmanın en iyi yolunun sağlıklı ve doğal beslenmek olduğu unutulmaları. Yaşam stilindeki iyileştirmeyle daha sağlıklı ve verimli bir hayat sürülebilir. Burada beslenmeden egzersize kadar geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Karbonhidrat içeren besinlerden kaçının. Daha çok sebze ağırlıklı beslenin ve mutlaka hareketli bir hayat yaşayın. Fiziksel egzersizleri ihmal etmeyin. Sık sık hekimlere giderek kontrollerinizi yaptırın. Hekiminizin tedavide kullandığı ilaç veya insülin tedavisini düzenli kullandıkça diyabetin sizin hayatınızı olumsuz etkilemesinin önüne geçmiş olacaksınız.”