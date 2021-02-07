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65 yaşındaki kadın kendini asarak hayatına son verdi

07.02.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 65 yaşında bir kadın kendisini asarak hayatına son verdi.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Destan Sokak üzerinde gerçekleşen olayda, kendisinden bir süre haber alınamayan Emine Ş.’nin (65) yakınları evine geldi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 65 yaşında bir kadın kendisini asarak hayatına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Destan Sokak üzerinde gerçekleşen olayda, kendisinden bir süre haber alınamayan Emine Ş.’nin (65) yakınları evine geldi. Yaşlı kadının yakınları içeri girdiklerinde Emine Ş.’yi doğalgaz borusuna asılmış halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Emine Ş.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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