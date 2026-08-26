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Olivia Attwood transparan iç çamaşırıyla olay oldu! Üçüncü göğüs estetiği itirafının ardından cesur paylaşım

Üçüncü kez göğüs estetiği yaptırmayı düşündüğünü açıklayan Olivia Attwood, transparan iç çamaşırıyla verdiği ayna pozu sonrası sosyal medyada gündem oldu. Ünlü televizyon yıldızının iddialı paylaşımı kısa sürede binlerce yorum aldı.

Olivia Attwood transparan iç çamaşırıyla olay oldu! Üçüncü göğüs estetiği itirafının ardından cesur paylaşım

Olivia Attwood, transparan iç çamaşırıyla verdiği iddialı pozları sosyal medyada paylaşarak gündem oldu. Ünlü televizyon yıldızı, üçüncü kez göğüs estetiği yaptırmayı düşündüğünü açıklamasının hemen ardından yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti.

Olivia Attwood transparan iç çamaşırıyla olay oldu! Üçüncü göğüs estetiği itirafının ardından cesur paylaşım 1

35 yaşındaki İngiliz televizyon yıldızı Olivia Attwood, Instagram hesabından paylaştığı ayna selfiesiyle takipçilerinin ilgisini çekti. Pembe ve mavi tonlarındaki transparan iç çamaşırı takımıyla kamera karşısına geçen Attwood paylaşımıyla kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Olivia Attwood transparan iç çamaşırıyla olay oldu! Üçüncü göğüs estetiği itirafının ardından cesur paylaşım 2

YENİDEN GÖĞÜS ESTETİĞİ OLMAK İSTİYOR

Olivia Attwood'un cesur paylaşımı, geçtiğimiz hafta yaptığı estetik açıklamalarının ardından geldi. TikTok'ta yayınladığı videoda üçüncü kez göğüs büyütme ameliyatı yaptırmayı düşündüğünü söyleyen Attwood, bu karar konusunda kararsız olduğunu dile getirdi.

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Olivia Attwood
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