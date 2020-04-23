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65 yaşındaki Meryem Durmaz'ın bayrak sevgisi duygulandırdı

NİĞDE HABERLERİ  | 23.04.2020 16:51 | Son Güncelleme

65 yaşındaki Meryem Durmaz'ın bayrak sevgisi duygulandırdı

NİĞDE (AA) - Niğde'de kedisine hediye edilen Türk bayrağını teslim alırken gözyaşlarını tutamayan 65 yaşındaki Meryem Durmaz, duygulu anlar yaşadı.

Merkeze bağlı Eski Gümüş Mahallesi'nde yaşayan Meryem Durmaz, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı talebinde bulundu.

Jandarma ekiplerinin getirdiği bayrağı teslim alırken şiir okuyup gözyaşlarını tutamayan Meryem Durmaz, herkesi duygulandırdı.

Oğlunun da Muş'ta uzman çavuş olarak görev yaptığını belirten Durmaz, jandarma ekiplerine teşekkür ederek "23 Nisan'ımız mutlu ve kutlu olsun. Sizlere çok teşekkür ederim, beni çok mutlu ettiniz." dedi.

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