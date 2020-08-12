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66 yaşında koronayı yendi, nasıl bulaştığını anlayamadı

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.08.2020 16:00 | Son Güncelleme

Denizli’de 20 gün korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 66 yaşındaki Ayşe Akkeçeli, testinin pozitif çıkmasından dolayı öleceğini ve torunlarını bir daha göremeyeceğini düşündüğünden dolayı geçirdiği durumu anlattı.Denizli’nin Tavas ilçesi, Kozlar Mahallesi’nde geçimini çiftçilik yaparak geçiren 66 yaşındaki Ayşe Akkeçeli, sırt ağrıları ve ateş şikayeti ile hastaneye başvurdu.

66 yaşında koronayı yendi, nasıl bulaştığını anlayamadı

Denizli’de 20 gün korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 66 yaşındaki Ayşe Akkeçeli, testinin pozitif çıkmasından dolayı öleceğini ve torunlarını bir daha göremeyeceğini düşündüğünden dolayı geçirdiği durumu anlattı.
Denizli’nin Tavas ilçesi, Kozlar Mahallesi’nde geçimini çiftçilik yaparak geçiren 66 yaşındaki Ayşe Akkeçeli, sırt ağrıları ve ateş şikayeti ile hastaneye başvurdu. Tavas Devlet Hastanesi’nde korona virüs testi yapılmasının ardından durumu pozitif çıkan Akkeçeli, hastanede yaklaşık 20 gün tedavi gördü. Akkeçeli, 2 ay boyunca evinde karantinada kalarak kimse ile görüşmedi. Temizlik konusunda çok dikkatli olduğunu ve maske kullanmasına rağmen virüsün nereden bulaştığını anlayamadığını söyleyen Akkeçeli, Tavas ilçe merkezinde bankaya gittiğini ve orada sırtında ağrı hissettiğini belirtti. Nefes almakta zorlandığını, ellerinin ise soğuduğunu ve ateş bastığını söyledi. Akkçeli, “Ambulans çağırmalarını istedim çevremdekilerden ve normal hasta olduğumu düşündüm. İlk zamanlarda sırtımda ağrıdan uyuyamıyordum. Test pozitif çıktığını öğrendiğimde torunlarımı bir daha hiç göremeyeceğimi sandım, öleceğimi hissettim ve çok korktum. Hastanede bulunanlardan Allah razı olsun, çalışanlar ve doktorlar bana annesiymişim gibi ilgilendiler. Hastaneden çok şükür virüsü yenerek ayrıldım ve taburcu oldum” dedi.

“Virüsün şakası yok, dikkat edilmediğinde sonu ölüm”
Akkeçeli, evine döndükten sonra yanına kimsenin gelmediğini hatta evinin önünden bile komşularının geçmediğini belirterek, “Korona virüs dolanıyor kimse bana gelmez diye umursamıyor. Hastanede tek başına kaldıklarında, ölüm ile karşı karşıya kaldıklarında işin ciddiyetini anlayacaklar. Virüsün şakası yok, dikkat edilmediğinde sonu ölüm, ölmek çok basitmiş ama insanlar bunu anlamak istemiyor” diye konuştu.

66 yaşında koronayı yendi, nasıl bulaştığını anlayamadı

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