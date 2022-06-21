661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin programı belirlendi

EDİRNE (AA) - Dünyanın en eski spor organizasyonlarından sayılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 661. buluşmasının programı belli oldu.

Edirne Belediyesince yürütülecek festival programı 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Kortejle başlayacak program, Atatürk Anıtı'ndaki 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali açılışıyla devam edecek.

Burada Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim konuşma yapacak.

1 Temmuz Cuma günü minik boylarda güreşler Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak. Kırkpınar Ağası karşılama ritüeli gerçekleştirildikten sonra, vefat eden başpehlivanlar kabirlerinde ziyaret edilip, Selimiye Camisi'nde mevlit okutulacak.

Aynı gün saat 18.00'de yağlı güreşlerin resmi açılışı Sarayiçi Er Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı eşliğinde geçen yılın şampiyonu Başpehlivan Ali Gürbüz tarafından göndere bayrak çekimi ve konuşmalarla gerçekleştirilecek.

Cumartesi çayırda devam edecek organizasyon, pazar günü final güreşleriyle sona erecek.

Festival kapsamında şarkıcı Şevval Sam ile müzik grupları Rubato ve Zakkum konser verecek.



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