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67 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.10.2020 22:40 | Son Güncelleme

Kayseri’de 67 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı ikametinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Germir Mahallesi 437.

Kayseri’de 67 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı ikametinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Germir Mahallesi 437. Sokak üzerinde yalnız yaşayan Necla K. (67)’den bir süre haber alamayan yakınları kadının evine geldi. İkamete girdiklerinde Necla K.‘ya hareketsiz gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde, Necla K’nin hayatını kaybettiği belirlendi. 67 yaşındaki kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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