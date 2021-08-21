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68. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali

21.08.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

68. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali

Malatya'nın Darende ilçesinde, "68. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali" kapsamında Rafet El Roman ile Ahmet Şafak konser verdi.

Güreş Sahası'nda düzenlenen konser öncesinde konuşan Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, konsere katılım gösterenlere teşekkür etti.

Özkan ayrıca aşının önemine değinerek, tüm vatandaşlardan aşı olmalarını rica etti.

Konuşmaların ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği mesajlar okundu.

Çok sayıda kişinin izlediği konserde sanatçılar Rafet El Roman ve Ahmet Şafak sevilen eserlerini seslendirdi.

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