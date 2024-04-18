69 adet tarihi obje ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde; Sorgun ilçesinde tarihi eser bulundurduğu tespit edilen (S.G) isimli şüpheli şahsa operasyon düzenlendi.

Şüpheli şahıs üzerinde ve çantasında yapılan aramada 55 adet Roma dönemine ait sikke, 2 adet yüzük, 3 adet ok ucu, 9 adet obje ele geçirildi.

Tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan (S.G.) isimli şüpheli şahıs hakkındaki adli işlem başlatıldı.





