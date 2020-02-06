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69 ton kaba yem depremzede çiftçilere verildi

MALATYA HABERLERİ  | 06.02.2020 15:40 | Son Güncelleme

Malatya’da depremden zarar gören çitçilere 69 ton kaba yem dağıtımı yapıldı.6,8’lik depremden çiftçiler de zararlar gördü.

Malatya’da depremden zarar gören çitçilere 69 ton kaba yem dağıtımı yapıldı.
6,8’lik depremden çiftçiler de zararlar gördü. Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, depremden dolayı yıkılan, ağır hasar gören bin 165 adet ahır, 66 Büyükbaş, 21 Küçükbaş hayvan ve 20 adet Arılı Kovanın telef olduğu tespit edildi.
Yıkılan ve yıkılma riski olan ahırlardan dolayı barınaksız kalan hayvanlar için acilen temin edilen hayvan barınak çadırları afet bölgelerine intikal ettirilerek vatandaşların arazilerindeki uygun yerlere, Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından kuruldu.
Bu çerçevede hasar durumuna ve hayvan sayısına bağlı ihtiyaç durumuna göre hayvan barınağı ihtiyacı bulunduğu tespit edilen çiftçiler için, alanları 16 metrekare 24 metrekare ve 112 metrekarelik hayvan barınak çadırları bölgeye ulaştırıldı ve kurulumu ekipler tarafından gerçekleştirildi.
Hayvanların yem ihtiyacını karşılamak üzere Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 69 ton kaba yem bölgeye ulaştırılarak acil ihtiyaç sahibi çiftçilere dağıtımı yapıldı.

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