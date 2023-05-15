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69 yaşındaki KOAH hastası evinde ölü bulundu

15.05.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde KOAH hastası olduğu bildirilen şahıs, ikametinde ölü bulundu.

69 yaşındaki KOAH hastası evinde ölü bulundu

69 yaşındaki Mehmet Metin Yamanlar’ın hayatını kaybettiği, komşularının evden gelen koku üzerine 112 ihbar hattını araması üzerine ortaya çıktı.

Bahçelievler Mahallesi 5051 Sokak’taki apartmanda 2 gündür kokuların yayıldığını fark eden komşuları 112’yi aradı. Şahsın hayatından endişe duyduklarını belirtmeleri ve kapının çilingir tarafından açılmasının ardından Mehmet Metin Yamanlar’ın cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından KOAH hastası olduğu ve sık sık hastaneye yatarak tedavi gördüğü bildirilen Mehmet Metin Yamanlar’ın cenazesi önce Manavgat Devlet Hastanesi morguna, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemesinin ardından da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


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