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7 Aralık Üniversitesi 13 yaşında

KİLİS HABERLERİ  | 29.05.2020 11:31 | Son Güncelleme

Rektör Prof.

7 Aralık Üniversitesi 13 yaşında

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis 7 Aralık Üniversitesinin kuruluşunun 13’üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Karacoşkun, Kurulduğu 29 Mayıs 2007 tarihinden itibaren birçok ilklere, ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza atarak Kilis’in bölgenin ve Türkiye’nin kalkınmasına öncülük eden 7 Aralık Üniversitesinin 13’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını ifade etti.
Karacoşkun, “ Fiziki altyapısını ve akademik gelişimini her geçen gün artırarak sürdüren Üniversitemizin Kuruluşunda ve bugünlere gelmesindeki katkıları sebebiyle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, desteğini hiç eksik etmeyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç ve YÖK üyelerine, Üniversitemize destek olan tüm siyasetçilerimize, milletvekili ve Belediye Başkanlarımıza, bürokratlarımıza, hayırsever iş adamlarımıza, kuruluş aşamasından bu yana her alanda katkılarını sunan akademik ve idari personelimize, mezunlarımıza, öğrencilerimize ve tüm Kilis halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Yeniliğe, katılımcılığa ve sürekli gelişime verdiğimiz önem ile 7 Aralık Üniversitesi olarak, değerlerine bağlı, üretken, saygın ve tercih edilen bir üniversite olma yolundaki gayretlerimiz hız kesmeden devam etmekte olup, ülkemiz akademi hayatı ve şehrimiz için 13. yıl hayırlı olsun diyorum” ifadesine yer verdi.

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