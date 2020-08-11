YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. 7 Aralık Üniversitesi’de güneş pili üretilecek

7 Aralık Üniversitesi’de güneş pili üretilecek

KİLİS HABERLERİ  | 11.08.2020 17:07 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde TÜBİTAK desteğiyle İle Güneş pili üretilmesi için proje hazırlandı.7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Üyesi Mesut Yalçın’ın yürütücülüğünü yaptığı ‘’Elektroeğirme Yöntemiyle Üretilen Bor Nitrür Katkılı Nano Kompozit Fiber Tabanlı Kuantum Nokta Duyarlı Güneş Pillerinin Üretilmesi’’ başlıklı proje, 3501 kariyer geliştirme projeleri kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verildi.

7 Aralık Üniversitesi’de güneş pili üretilecek

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde TÜBİTAK desteğiyle İle Güneş pili üretilmesi için proje hazırlandı.
7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Üyesi Mesut Yalçın’ın yürütücülüğünü yaptığı ‘’Elektroeğirme Yöntemiyle Üretilen Bor Nitrür Katkılı Nano Kompozit Fiber Tabanlı Kuantum Nokta Duyarlı Güneş Pillerinin Üretilmesi’’ başlıklı proje, 3501 kariyer geliştirme projeleri kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verildi. Projede, bir doktora sonrası araştırmacı, bursiyer olarak ise bir yüksek lisans öğrencisi görev alacaktır.
7 Aralık Üniversitesinden yapılan açıklamada, “ Günümüzde uygarlığın ve bilgi toplumunun her alanda ihtiyaç duyduğu enerjinin önemi giderek artmaktadır. Ulusların ve toplumların gelişmişliği hiç şüphesiz ürettikleri yenilenebilir enerji ile doğru orantılıdır. Yenilenebilir enerji üretimi, kalkınmanın ve gelişmişliğin bir göstergesidir. Yenilenebilir enerji kaynakları içinde güneş enerjisi en yüksek potansiyele sahip enerji türüdür. Türkiye, konumu itibarı ile güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi yapabilecek önemli potansiyele sahip ülkeler arasındadır. Proje sayesinde; TÜBİTAK-Kilis 7 Aralık Üniversitesi ortaklığı ile bor katkılı, nano kompozit fiber tabanlı, yüksek verime sahip yeni nesil güneş pillerinin üretimi yapılacaktır. Proje ile ülkemizin temiz enerji üretim potansiyeline önemli bir katkı sağlanacaktır” ifadesine ver verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
PARTNERRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdiRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

Sarııgöl’deki iki okulun Avrupa projesi kabul edildi

Sarııgöl’deki iki okulun Avrupa projesi kabul edildi

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Yukatel Denizlispor sezonu açtı

Yukatel Denizlispor sezonu açtı

Çocuklar için parkın içinde estetik yüzme havuzu

Çocuklar için parkın içinde estetik yüzme havuzu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, taziye evi taleplerine yanıt vermeye başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, taziye evi taleplerine yanıt vermeye başladı

Kilis Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:09
Sabah
05:39
Öğle
12:42
İkindi
16:27
Akşam
19:35
Yatsı
20:59

Kilis Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Efe Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kaymakam Soysal göreve başladı

Kaymakam Soysal göreve başladı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.