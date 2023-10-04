YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. “7 Bela Taner” cinayetinde yaralanan “Bobi”ye mahalleli sahip çıktı

“7 Bela Taner” cinayetinde yaralanan “Bobi”ye mahalleli sahip çıktı

04.10.2023 10:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda “7 Bela Taner” lakaplı şahsın öldürüldüğü silahlı çatışma esnasında mahalle sakinlerinin beslediği ‘Bobi’ isimli köpek de bacağına isabet eden mermi sonucunda yaralandı.

Üç zorlu ameliyat geçiren ‘Bobi’ günler sonra mahalle sakinlerine ve yuvasına kavuştu. Yaşananların ardından mahalle sakinleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne dikkat çekmek adına ‘Bobi’ isimli köpeğe yuva ararken silahlanmaya da ‘hayır’ dedi.

Beyoğlu Dolapdere’de önceki ay saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, motosikletli saldırganlar içlerinde “7 Bela Taner” lakaplı kişinin de olduğu yol kenarında bekleyen iki kişiye silahlı saldırı düzenlemişti. Çıkan çatışma esnasında mermilerden birisi de mahallelinin beslediği ‘Bobi’ isimli köpeğe isabet etti. Mahalle sakinlerinin çabasıyla üç kez zorlu ameliyattan geçen ‘Bobi’, tekrar mutlu olduğu mahallesine geri döndü. Halen yürümekte zorluk çeken ve yardıma ihtiyacı olan ‘Bobi’’ye mahalle sakinleri bakmaya devam ediyor. Mahalle sakinleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne dikkat çekmek için ‘Bobi’ isimli köpeğe yuva ararken aynı zamanda silahlanmanın sadece insanlara değil, hayvanlara da ciddi zararlar vermesinden dolayı ‘silahlanmaya hayır’ dedi.

“ŞU ANDA ZOR YÜRÜYOR”

Olay hakkında konuşan aktivist Şerif Macit, “Yaklaşık 2 ay önce çatışmaya giren şahıslar tarafından semtimizin köpeği olan ‘Bobi’ vuruldu. Kendisi şu anda zor yürüyor. Mahalle esnafı elinden geldiğince destek oluyor ama bizim kendisine bir barınak yapılması ve yürümesinden kaynaklı sıkıntıların oluşturduğu rahatsızlıkların tedavi edilmesi ricamız var” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir’de jandarmadan uyuşturucu operasyonuBalıkesir’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Hersek Lagünü’nde Avrupa Kuş Gözlem Günü gerçekleştirildiHersek Lagünü’nde Avrupa Kuş Gözlem Günü gerçekleştirildi
Depreme dayanaklı Mudanya için “Hızlı tarama ile bina testi başvuruları başlıyor”Depreme dayanaklı Mudanya için “Hızlı tarama ile bina testi başvuruları başlıyor”
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Ekim Çarşamba

İmsak
05:32
Sabah
06:56
Öğle
12:58
İkindi
16:13
Akşam
18:50
Yatsı
20:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Çarşamba

Nurhan eczanesi
Kucukcekmece
Taha eczanesi
Basaksehir
Şebnem eczanesi
Kagithane
Güneş gören eczanesi
Sile
Farabi eczanesi
Beylikduzu
Özkul eczanesi
Fatih
Gülşifa eczanesi
Gaziosmanpasa
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Sinirlerine hakim olamadı! Bir anda sopayla saldırdı

Sinirlerine hakim olamadı! Bir anda sopayla saldırdı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.