7 bin parçadan oluşan cam horozda bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Denizli Büyükşehir Belediyesi, 7 bin parçadan oluşan kentin simgesi dev cam horoz heykelinde bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda bulunan kentin simgesi dev cam horoz heykelinde bakım ve temizlik çalışması yaptı. Bakım ekibi tarafından her bir parçası özel solüsyonla temizlenerek parlatılan cam horoz heykelinin pazartesi sabah yeniden vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirebilmesi için hazır hale getirileceği belirtildi. Renkleri, endamı ve uzun ötüşüyle dünyaca ünlü Denizli horozunun 7 bin parçadan oluşan cam horoz heykeli 28 Ağustos 2013’de Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na yerleştirilmişti. Kentin en işlek noktasına yerleştirilen ve açıldığı andan itibaren günün her saati hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin akınına uğrayan cam horoz heykeli kaidesiyle birlikte 4.10 metre yüksekliğe ulaşıyor.