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  4. 7 bölge 7 şehir 7 öğrenciden 23 Nisan kutlaması

7 bölge 7 şehir 7 öğrenciden 23 Nisan kutlaması

ERZURUM HABERLERİ  | 23.04.2020 10:19 | Son Güncelleme

Türkiye’nin 7 bölgesinden öğrencilerin 23 Nisan şiirleri büyük ilgi gördü.Her bölgeden bir okulun katılımıyla 23 Nisan şiiri okundu.

7 bölge 7 şehir 7 öğrenciden 23 Nisan kutlaması

Türkiye’nin 7 bölgesinden öğrencilerin 23 Nisan şiirleri büyük ilgi gördü.
Her bölgeden bir okulun katılımıyla 23 Nisan şiiri okundu. Hazırlanan çalışmada Doğu Anadolu’yu temsilen Erzurum Horasan İnkılap Ortaokulu Öğrencisi Berfin Karakaş şiir okudu.
Erzurum Horasan İnkılap Ortaokulu Müdürü Mehmet Nuri Karataş’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye’de bulunan 7 ayrı bölgesinden okul öğrencilerinin hazırladıkları şiir videoları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
23 Nisan çalışmasında İç Anadolu’da Ankara, Karadeniz’de Rize, Marmara’da İstanbul, Güneydoğu Anadolu’da Şırnak, Akdeniz’de Antalya ve Ege’de Afyonkarahisar illerinden öğrenciler katıldı.

7 bölge 7 şehir 7 öğrenciden 23 Nisan kutlaması

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Erzurum Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:46
Sabah
05:19
Öğle
12:18
İkindi
16:04
Akşam
19:08
Yatsı
20:34

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Pelin Eczanesi
Palandoken
Burak Eczanesi
Yakutiye
Erzurum Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
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