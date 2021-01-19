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7 ilçenin mahalle yollarında karla mücadele devam ediyor

19.01.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır genelinde sabaha karşı etkili olan kar yağışının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp, Çüngüş, Ergani, Hani, Dicle, Hazro ve Lice ilçelerinin kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.Karla mücadele için daha önce hazırlıklarını tamamlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bugün itibariyle kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından ilçelerin kapanan grup mahalle ve mahalle yolarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Diyarbakır genelinde sabaha karşı etkili olan kar yağışının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp, Çüngüş, Ergani, Hani, Dicle, Hazro ve Lice ilçelerinin kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Karla mücadele için daha önce hazırlıklarını tamamlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bugün itibariyle kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından ilçelerin kapanan grup mahalle ve mahalle yolarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, gelen ihbarları değerlendirerek gece saatlerinden itibaren Kulp, Çüngüş, Ergani, Hani, Dicle, Hazro ve Lice ilçelerinin mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, başta sağlık hizmetleri olmak üzere vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gün boyu özellikle kentin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürecek.

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