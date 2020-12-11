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7 ilin yerli mahsulleri Bitlislilerle buluştu

BİTLİS HABERLERİ  | 11.12.2020 09:20 | Son Güncelleme

7 ilden gelen işletmeciler yerli mahsullerini açılan pazarda Bitlislilerle buluşturdu.Trabzon, Gümüşhane, İzmir, Malatya, Kayseri, Afyon ve Erzincan illerinin yerli mahsulleri, kurulan pazarda yaklaşık bir ay boyunca satışa sunulacak.

7 ilden gelen işletmeciler yerli mahsullerini açılan pazarda Bitlislilerle buluşturdu.
Trabzon, Gümüşhane, İzmir, Malatya, Kayseri, Afyon ve Erzincan illerinin yerli mahsulleri, kurulan pazarda yaklaşık bir ay boyunca satışa sunulacak. Pazarın ilk günlerinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yerli mahsuller pazarının 31 Aralık’a kadar açık kalacağı belirtildi. Trabzon’un Anzer balından peynirine, Malatya’nın kuru eriğinden Kayseri’nin sucuğuna kadar onlarca yerli mahsul satıcıları, Bitlis’te olmaktan mutlu olduklarını söyledi.
Farklı illerden onlarca satıcıyı Bitlis’te buluşturan ve organizatörlük yapan İbrahim Kılvan, “Bitlis’imizin ihtiyacı olan 7 ilden yerli mahsulleri şehrimize getirdik. 7 ilden esnaf arkadaşlarımızı bizlerin bu talebini kırmayarak Bitlis’e geldiler. Bu ürünlerimizi halkımızla buluşturduk. Halkımız memnun kalırsa 31 Aralık tarihinde kapanacak olan bu pazarımızın tarihini uzatabiliriz” dedi.

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