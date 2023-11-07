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  4. 7 KASIM 2023 REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yabani reyting birincisi!

7 KASIM 2023 REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yabani reyting birincisi!

07.11.2023 23:55 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 7 Kasım Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 7 Kasım reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 7 Kasım Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 7 Kasım Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 7 Kasım reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 7 Kasım Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 7 KASIM AÇIKLANDI MI?

7 Kasım Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

reyting

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

31 Ekim Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Yabani”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Müge Anlı Tatlı Sert”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada Show TV’de yayınlanan “Aile”, 3.sırada “Yabani” yer aldı.

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