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7 kişinin canlı olarak enkazdan çıkarılmasına yardım eden ekip, Mersin’e döndü

MERSİN HABERLERİ  | 05.11.2020 12:30 | Son Güncelleme

İzmir’de yaşanan deprem için desteğe giden Mersin Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Mersin’e döndü.

İzmir’de yaşanan deprem için desteğe giden Mersin Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Mersin’e döndü. Ekipleri, İtfaiye Merkez Grup Amirliği’ndeki ekip arkadaşları karşıladı. Depremde 7 kişinin canlı olarak enkaz altından çıkarılmasına yardım eden ekipler, yaşanan acı olaya rağmen sergiledikleri misafirperverlikten dolayı İzmir halkına teşekkür etti.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 4 araç, 2 K9 arama kurtarma köpeği ve gerekli ekipmanlardan oluşan 15 kişilik itfaiye arama kurtarma ekibi ile depremin ardından yola çıkarak İzmir’e desteğe gitmişti. Alandaki çalışmalarını diğer kurtarma birimleri ile birlikte ortaklaşa yürüten Büyükşehir ekipleri, Bayraklı ilçesinde çöken 8 katlı Doğanlar Apartmanı’nda arama-kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Ekipler ile diğer birimler Doğanlar Apartmanı’nın enkazından 7 kişiyi canlı olarak çıkardı.

"Gösterdikleri duyarlılıktan dolayı İzmir halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz"
Mersin’e dönen ekipler, yaşanan acı olaya rağmen sergiledikleri misafirperverlikten dolayı İzmir halkına teşekkür etti. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdür Vekili Zeki Karakaya, 15 kişilik ekiple birlikte İzmir’deki çalışmalara katıldıklarını hatırlatarak, "Oraya ulaştığımızda Elif bebeğin enkaz altından çıkarıldığı Doğanlar Apartmanında görevlendirildik. Biz oraya gittiğimizde diğer ekipler çalışmalarına başlamıştı. Biz de onların çalışmalarına katıldık. 4 gün içerisinde 7 kişi sağ olarak çıkarıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer bizi orada yalnız bırakmadı. Destek verdi, güç verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ayrıca bütün ekiplere göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı İzmir halkının tümüne teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bir daha inşallah bu tür afetleri yaşamayız" dedi.

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