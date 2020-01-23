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7 kişinin ölümüne neden olan firar sanığın yargılandığı dava ertelendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.01.2020 13:32 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir trafik kazası sonucu aynı aileden 7 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan ve Gürcistan’a kaçtığı tespit edilen 668 gündür firari olan sanığın yargılanmasına devam edildi.26 Mart2018’de akşam saat 23.00 sıralarında Mehmet Üzüm’ün idaresindeki 38 E 4730 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı istikametinden Nalçik Bulvarı istikametine gittiği sırada Adnan Özdemir’in kullandığı 38 KY 432 plakalı otomobil, aniden Mehmet Üzüm’ün kullandığı araca sağ kısmından çarptı.

Kayseri’de bir trafik kazası sonucu aynı aileden 7 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan ve Gürcistan’a kaçtığı tespit edilen 668 gündür firari olan sanığın yargılanmasına devam edildi.
26 Mart2018’de akşam saat 23.00 sıralarında Mehmet Üzüm’ün idaresindeki 38 E 4730 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı istikametinden Nalçik Bulvarı istikametine gittiği sırada Adnan Özdemir’in kullandığı 38 KY 432 plakalı otomobil, aniden Mehmet Üzüm’ün kullandığı araca sağ kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Üzüm’ün aracı hakimiyeti kaybedip refüjden Pınarbaşı istikametine giden 41 BD 308 plakalı Atilla H. idaresindeki ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Üzüm, Hamza Üzüm, Safiye Nur Üzüm, Zehra Üzüm, Soner Üzüm, Mustafa Üzüm ve Kader Üzüm hayatını kaybetti. Ambulansta bulunan Atilla H. ile Ertan D. ise yaralandı. Kazanın ardından kaçan sürücü Adnan Özdemir’in de 27 Mart’ta Artvin Hopa Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a kaçarken, kazaya karışan araç ise hasarlı ve terk edilmiş vaziyette Talas ilçesinde bulundu. tespit edildi.
668 gündür firar olan ve İnterpol tarafından da aranan firari sanık Adnan Özdemir’in yargılanmasına devam edildi. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, şikayetçi ailenin avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti Adnan Özdemir’in yakalanması için duruşmayı Mayıs ayına erteledi.

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Kocasinan
Demir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mavi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Meltem Zenger Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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