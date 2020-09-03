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7. Koğuştaki Mucize filmi hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak? 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 00:42 | Son Güncelleme

7. Koğuştaki Mucize filmi TV'de ilk defa Fox TV ekranlarında yayınlanacak. Aras Bulut İynemli'nin başrolünde oynadığı 7. Koğuştaki Mucize filmi, vizyona girdiği 2019 yılında sinemalarda en fazla izlenen film olmuştu. Peki 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta televizyonda yayınlanacak? İşte 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ve oyuncu kadrosu.

7. Koğuştaki Mucize filmi hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak? 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir?

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği, oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta’nın yer aldığı “7. Koğuştaki Mucize” filmi, 3 Eylül Perşembe saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşacak.

7. Koğuştaki Mucize (3)

  1. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR?

TV’de ilk kez yayınlanacak olan filmde; 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz.

7. Koğuştaki Mucize (2)

İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?

7. Koğuştaki Mucize (1)

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli: Memo

Nisa Sofiya Aksongur: Ova

Celile Toyon: Fatma

İlker Aksum: Askorozlu

Mesut Akusta: Yusuf

Deniz Baysal: Öğretmen Mine

Yurdaer Okur: Yarbay Aydın

Sarp Akkaya: Müdür Nail

Yıldıray Şahinler: Hafız

Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk

Ferit Kaya: Ali

Serhan Onat: Meydancı Selim

Emre Yetim: Ayna

Gülçin Kültür Şahin: Hatice

Cankat Aydos: Kaçak Asker

Doğukan Polat: Tevfik

Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği

Serhat Üstündağ

Nadi Güler

Özgür Dereli

Basri Albayrak

Özgür Avşar

Mert Zaim

Serdar Akülker

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