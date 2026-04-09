Akciğer kanseriyle mücadele ediyordu! Semiramis Pekkan peruğunu çıkardı

Sinema oyuncusu ve ses sanatçısı Semiramis Pekkan, 2025'in Eylül ayında kendisine akciğer kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Tedavi sürecinde zaman zaman sarsıldığını dile getiren Pekkan, "Ciddi sallanmalar geçirdim. Bu kadar her şeyi kabullenen, 'Tamam, bunlar da olacak' diyen ben bir gecede ilk saçım döküldüğü zaman şok oldum. Panik halindeydim, 'Saç getirin bana' dedim. Ne kadar bilgi sahibi olursan ol, şoklar yaşıyorsun" ifadelerini kullanmıştı.

Semiramis Pekkan, ayrıca bu süreçte ablası Ajda Pekkan'dan da çok destek gördüğünü söylemişti.

Gördüğü kemoterapi tedavisi nedeniyle saçları dökülen ve bu süreçte çeşitli modellerde yaptırdığı perukları kullanan Pekkan'dan sevindiren bir paylaşım geldi.

Semiramis Pekkan'ın saçları uzadı. Ünlü isim, sosyal medya üzerinden peruksuz halini paylaştı.