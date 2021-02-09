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  4. 7. Online Lichess Satranç Turnuvası’na 4 bin 314 kişi katıldı

7. Online Lichess Satranç Turnuvası’na 4 bin 314 kişi katıldı

09.02.2021 16:20 | Son Güncelleme:
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çin’de başlayan ve tüm Dünya’yı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evde bulunan vatandaşları düşünerek on-line satranç turnuvası düzenledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çin’de başlayan ve tüm Dünya’yı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evde bulunan vatandaşları düşünerek on-line satranç turnuvası düzenledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Online Lichess satranç turnuvasına 4 Bin 314 kişi katıldı.
Turnuvada Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, canlı yayın için hazırlamış olduğu video ile tüm katılımcılara başarılar diledi. Turnuva 4 Bin 314 kişinin katılımı ile bugüne kadarki en yüksek katılımlı on-line satranç turnuvası olarak kayıtlara geçerken, turnuvada 18 Bin 830 maç, 1 Milyon 192 Bin 685 hamle yapıldı. Ayrıca turnuvada maçları yüzde 49’u beyaz taşlarla, yüzde 46’sını siyah taşlarla oynayan oyuncular kazanırken, maçların yüzde 5’i beraberlikle sonuçlandı.
30 sporcunun ödül almaya hak kazandığı turnuvada, ilk 3 sporcuya tablet, 4-10 sporcuya akıllı bileklik, 11-20 sporcuya sırt çantası, 21-30 sporcuya ise okul tipi satranç takımı kazandı. Sporculara ödülleri Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kargo ile gönderilecek.

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