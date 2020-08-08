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7 pozitif vakanın görüldüğü köyde 578 kişi karantinaya alındı

KARABÜK HABERLERİ  | 08.08.2020 20:53 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice ilçesinde birden fazla korona virüs vakası tespit edilen 578 nüfuslu Yamaç köyü, karantina altına alındı.İlçeye bağlı Yamaç köyünde 7 kişide Kovid-19 vakasının görüldüğü tespit edildi.

Karabük’ün Yenice ilçesinde birden fazla korona virüs vakası tespit edilen 578 nüfuslu Yamaç köyü, karantina altına alındı.
İlçeye bağlı Yamaç köyünde 7 kişide Kovid-19 vakasının görüldüğü tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, birden fazla pozitif vaka tespit edildiğinden ve bu kişilerin temaslı sayısının çok fazla olduğundan dolayı 578 kişinin bulunduğu köyün tamamı 14 gün karantina altına alındı. Jandarma ekipleri şerit çekerek, araçların köye giriş-çıkışlarını kapattı.
Konu ile ilgili Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yenice ilçesine bağlı Yamaç köyünde birden fazla Kovid-19 pozitif vakaların olması ve temaslı sayısının fazlalığı sebebiyle bahsi geçen temaslıların hastalığı yayma potansiyelinin yüksek olmasından ötürü toplum sağlığının korunması amacıyla 08.08.2020 tarihi itibariyle 22.08.2020 tarihi saat 24.00’e kadar 14 gün süre ile köye giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina alınmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Yenice ilçesinde Kurban Bayramı’ndan itibaren karantina altına alınan köy sayısı ikiye yükselirken, köyde virüsün Tekirdağ’dan düğün için gelen bir vatandaş tarafından bulaştığı öğrenildi.

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