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7. Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali başlıyor

28.10.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 ülkeden 421'i yabancı 502 sporcu yarışacak

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 1-6 Kasım'da 7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali, bölgenin farklı coğrafyalarında yapılacak.

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Oryantiring Federasyonu denetiminde, Alanya Doğa Sporları ve NEO Doğa Sporları kulüplerinin iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Festivalde 21 ülkeden 421'i yabancı 502 sporcu yarışacak. Her gün farklı etabın olacağı festivalde yarışmacılar, Sapadere Kanyonu Ekolojik Parkı, Cebelireis'in eşsiz doğasında ve Leartes Antik Kenti, Kızılalan, Damlataş bölgeleri, Alanya Kalesi, Kızılkule ve Tersane parkurlarında mücadele edecek.

Ödül töreni ise 6 Kasım saat 13.00'deki Kızılkule Meydanı'nda yapılacak.

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