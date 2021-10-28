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7. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı'nı 100 bin kişi ziyaret etti

28.10.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı'nı 100 bin kişi ziyaret etti

Kahramanmaraş'ta bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'na 4 günde 100 bin kişi gezdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki fuarı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Güngör, burada gazetecilere, 200 yayınevi, 150 şair ve yazar ile kitapseverler, sektör temsilcilerinin bir araya geldiği fuara gösterilen ilginin sevindirici olduğunu söyledi.

Uluslararası Şiir ve Edebiyat Haftası'nı geride bıraktıklarını hatırlatan Güngör, 7'ncisi düzenlenen fuarda ziyaretçi sayısının 4 günlük süreçte 100 bine ulaştığını, beklentilerinin ise pazar gününe kadar 250 bin kişi olduğunu aktardı.

Güngör, Türkiye'nin en önemli fuarlarından birisine ev sahipliği yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şehrimizin yanı sıra bölge illerinden de katılımlar var. Özellikle, Gaziantep, Hatay, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Adıyaman gibi şehirlerimizden çok önemli katılım olduğunu görüyoruz. Öğrencilerimizin ilgisi beni son derece memnun ediyor. Gerçekten herkes kitap almış ve okuduklarını ifade ediyorlar. Ben onları tebrik ediyorum ailelerini de tebrik ediyorum. Kahramanmaraş olarak önemli değerlerimizden biri de kültür, sanatla ilgili şiir ve edebiyat kitap fuarımız. Bunu da dünyaya mal etmek istiyoruz. UNESCO'ya başladığımız yolculuğumuz iddialı bir şekilde devam ediyor. Bu sene yedek listeye dahil olduk, inşallah önümüzdeki süreçte de asıl listeye dahil olarak UNESCO yaratıcı şehirler ağına dahil olmuş olacağız ve bu özelliğimizi uluslararası alanda da tanıtmış olacağız."

22 Ekim'de başlayan fuar, 31 Ekim'de sona erecek.

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