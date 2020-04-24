YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. 7 yaşındaki çocuğun pilates topu isteğini polisler yerine getirdi

7 yaşındaki çocuğun pilates topu isteğini polisler yerine getirdi

KASTAMONU HABERLERİ  | 24.04.2020 17:59 | Son Güncelleme

7 yaşındaki çocuğun pilates topu isteğini polisler yerine getirdi

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında evinden çıkmayan 7 yaşındaki Eyman Gürel'in pilates topu talebini polisler yerine getirdi.

Taşköprü ilçesi Gizlice Mahallesi'nde anneannesi Tülenay Barlas ile yaşayan Gürel, kısıtlama nedeniyle evden çıkamaması nedeniyle spor yapmak için 155'i arayarak pilates topu istedi.

Küçük çocuğun bu isteğini yerine getiren polisler, aldıkları topu Eyman'ın evine götürdü.

Ücretini ödemek isteyen küçük çocuğa polisler, topun devletin kendisine 23 Nisan hediyesi olduğunu belirterek ücretini almadı.

Tülenay Barlas polislere teşekkür ederek, "Torunum telefonla arayarak 'Spor yapmak istiyorum, evden çıkamıyorum bana pilates topu alır mısınız?' demiş. Allah onlardan razı olsun. Torunumun isteği birkaç saat içinde gerçekleşti. İnanıyorum ki koronavirüsü de hep birlikte yeneceğiz ve daha iyi günlere geleceğiz. Evde kal Türkiye, hayat eve sığar." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Taşköprü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Hurda patozdan karavan yaptı

Hurda patozdan karavan yaptı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Sigara kullanımı kişiyi korona virüse karşı savunmasız hale getiriyor

Sigara kullanımı kişiyi korona virüse karşı savunmasız hale getiriyor

Kastamonu Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:08
Sabah
05:45
Öğle
12:48
İkindi
16:36
Akşam
19:41
Yatsı
21:11

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Onur Eczanesi
Merkez
Yurt Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İstiklal Marşı anons sisteminden yayınlanacak

İstiklal Marşı anons sisteminden yayınlanacak

Ramazanda pide kuyruğunda sosyal mesafe kuralı uygulanacak

Ramazanda pide kuyruğunda sosyal mesafe kuralı uygulanacak

Kastamonu'da öğretmenler, polisler için siperlik üretti

Kastamonu'da öğretmenler, polisler için siperlik üretti

Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

Tosya’da 3 köy daha karantinaya alındı

Tosya’da 3 köy daha karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.