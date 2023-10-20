7 yaşındaki çocuk akranını okulda zincirle dövdü

Küçük çocuğun ailesi, evlatlarının artık okula gitmek istemediğini söyledi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi’nde bulunan Yeşilbağlar İlkokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, 7 yaşındaki Onur Buğdaycı, geçtiğimiz Pazartesi günü babası Mehmet Ali Buğdaycı’ya, ‘Baba beni okulda dövüyorlar’ dedi. Oğlunun arkadaşlarıyla şakalaştığını düşünen baba, oğlunun söylemlerini ciddiye almadı. Ancak geçtiğimiz gün okuldan eve gelen küçük çocuk, bu seferde ağlayarak babasına durumu anlattı ve babası 1 gün sonra okula giderek oğlunu teneffüslerde takip etti.

DARBI GÖRDÜ, MÜDAHALE ETTİ

Oğlu teneffüse çıktığı sırada hem başka sınıfta okuyan kendi yaşıtı hem de 3 ve 4’üncü sınıftan bazı çocukların oğlunu darp ettiklerini fark eden baba hemen duruma müdahale etti ve öğretmenlere haber verdi.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ZİNCİR ÇIKTI

Ayrıca bir öğretmen, Onur’u döven 7 yaşındaki bir çocuğun çantasından da zincir buldu. Okul müdürü ve öğretmenler küçük çocuğu döven çocuklar hakkında inceleme başlattı.

“ÇANTASINDAN ZİNCİRİ ÇIKARTIP ATARKEN ÖĞRETMEN YAKALAMIŞ”

Oğlunun yaşadığı travmayı İhlas Haber Ajansı’na anlatan baba Mehmet Ali Buğdaycı, “Yaklaşık bir hafta önce benim çocuk geldi ve baba beni dövüyorlar dedi. Bende çocukların kendi arasında olmuş olabilir dedim. Bana birkaç defa daha söyledi yine dikkate almadım. Daha sonra öğretmenine durumu söyledim. Bir gün sonra oğlumu okula gitmesi için kaldırdım ama gitmek istemedi ve zincirle dövüldüğünü söyledi. Ben okula gittim ve döven çocuğu buldum, o sırada çantasından zinciri çıkartıp atarken bir öğretmen yakalamış. Sağ olsunlar öğretmen arkadaşlarımız yardımcı oldu” diye konuştu.

“ÇOCUĞUM OKULA GİTMEK İSTEMİYOR”

Oğlunun okula gitmek istemediğini söyleyen baba Buğdaycı, “Şuan oğlum okula gitmek istemiyor. Velilere buradan sesleniyorum, çocuklarınızı dinleyin ve okuluna gidin. Benim çocuğum birkaç defa söyledi ve oralı olmadım ama dikkate almak gerekiyormuş” dedi.

“ZİNCİRLE AYAĞIMA VE BELİME VURDULAR”

Zincirle dayak yediğinde çok korktuğunu söyleyen Onur Buğdaycı, “Okulda zil çaldı, yukarı çıkıyordum beni iteklediler ve zincirle dövdüler. Zincirle ayağıma ve belime vurdular. Çok korktum, okula gitmek istiyorum ama buraya değil başka okula. Büyüyünce polis olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

