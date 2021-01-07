YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. 7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 07.01.2021 10:42 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesinde "barınak yerlerinde bulunan büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Samsun-Sinop karayolunda yapılan yol uygulamasında hakkında "barınak yerlerinde bulunan büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık” suçundan hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A(28) yakalandı.

7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun’un Alaçam ilçesinde "barınak yerlerinde bulunan büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Samsun-Sinop karayolunda yapılan yol uygulamasında hakkında "barınak yerlerinde bulunan büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık” suçundan hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A(28) yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

Samsun Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:22
Sabah
07:53
Öğle
12:46
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:55

Samsun Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Rasathane Eczanesi
Ilkadim
Sedef Eczanesi
Ilkadim
Yasemin Eczanesi
Ilkadim
Citymall Eczanesi
Atakum
Yeni Mahalle Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.