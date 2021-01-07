7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun’un Alaçam ilçesinde "barınak yerlerinde bulunan büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Samsun-Sinop karayolunda yapılan yol uygulamasında hakkında "barınak yerlerinde bulunan büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık” suçundan hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A(28) yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.



PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu