70 yaşında çocukluk hayalini gerçekleştirip avukat oldu

"Bu süreçte hukukun üstünlüğünün çok önemli olduğu bilinciyle özellikle Aristo ve Sokrates'e karşı bir ilgim vardı. Çok kitap okuyan bir insandım. Bu ilgimi pratiğe dönüştürmek istedim. Emekli oldum. Hukuk tahsil edelim dedik. 1 yıl gecikmeyle hukuk fakültesini bitirdim. Daha sonra da stajımı yaptım. Avukatlık ruhsatımı almanın gururunu yaşıyorum."

Talih, şunları kaydetti:

"Bünyan Lisesinde görev yaparken Ankara Hukuk Fakültesini kazandım ancak tek maaşla sıkıntı olduğundan sınavlara gidip gelemedim. 2012'de çalışmayı bırakınca kızım 'Baba bu böyle olmaz, başvurunu yapalım, sen de oku.' dedi. Hoşuma gitti. Okumaya başladım. Bu benim büyük mutluluğum. Çocuklara bırakabileceğim en güzel miras diye düşünüyorum. Çocuklarıma maddi anlamda bir şey bırakmadım ama böyle bir unvan bırakmak, bu cübbeyi bırakmak benim için güzel bir duygu."

