70 Yaşındaki Hatice anneye, kaymakamdan Anneler Günü sürprizi

Osmaniye’nin Düziçi İlçe Kaymakamı Mutlu Almalı, 70 yaşındaki Hatice anneye, Anneler Günü sürprizi yaptı.

İstanbul’da yaşayan ve Covit-19 pandemisi dolayısıyla il dışına çıkamayan Ayşe Tecir Gökay, Düziçi kaymakamı Mutlu Almalı’ya sosyal medya üzerinden ulaşarak kendileri adına Düziçi’nde bulunan annelerinin Anneler Günü’nü kutlamasını rica etti. Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı da Ayşe hanımın bu dileğini yerine getirmek için harekete geçti. Almalı, Ayşe hanımın Üzümlü mahallesinde ikamet eden babası Mehmet Nuri Tecir ve annesi Hatice Tecir’i, bugün günü evlerinde ziyaret etti. Ziyareti sırasında Ayşe hanımın annesi Hatice hanımın Anneler Günü’nü bir buket çiçek takdim ederek kutlayan Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, “Bu çiçeği size İstanbul’daki kızınız Ayşe hanım adına veriyorum. Kızınız bize ulaştı. Bir ricada bulundu. Bizde bu ricayı geri çeviremezdik. Ayrıca sizleri çok özlediğini söyledi. Bu çiçeği size tüm annelerimizi temsilen takdim etmekten onur duyuyorum. İnşallah tekrar eski günlere kısa sürede döneriz de, insanlar da bu özel günlerinde sevdiklerinin yanında olurlar” dedi.

Sevinçleri gözlerinden okunan Hatice anne ve eşi Mehmet Nuri amca da “Kaymakam bey oğlum, size çok teşekkür ederiz. Buralara kadar gelmişsiniz. Bizlerin sizler gibi iyi yürekli kaymakamları olduktan sonra evvelallah bu virüs bizden bir şey anlamaz. Biz 70 yaşında insanlarız. Çok badireler atlattık. Bunu da atlatır, unuturuz inşallah. Sabredeceğiz, sabır her şeyin ilacıdır” dedi.

