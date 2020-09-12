YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. 70 yaşındaki şahıs husumetlisini arazide tüfekle vurdu

70 yaşındaki şahıs husumetlisini arazide tüfekle vurdu

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.09.2020 23:29 | Son Güncelleme

Denizli’de husumetli 2 şahsın tartışması neticesinde kavga çıktı.

70 yaşındaki şahıs husumetlisini arazide tüfekle vurdu

Denizli’de husumetli 2 şahsın tartışması neticesinde kavga çıktı. Kavgada 70 yaşındaki şahıs, av tüfeği ile 65 yaşındaki husumetlisini vurarak ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan 70 yaşındaki şahıs gözaltına alındı.
Olay, Çameli ilçesi Cumaalanı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılancık mevkiinde 70 yaşındaki R.B., aralarında husumet olduğu belirtilen 65 yaşındaki M.K.’nin evinin yakının arazide karşılaştı. Şahısların arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada R.B.’nin ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalar ise M.K.’ye isabet etti. Sesi duyan çevredekiler olay yerine gelerek, yaralı halde bulunan M.K. için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, R.B.’yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREğlenceli başladı, tatsız bittiEğlenceli başladı, tatsız bitti
PARTNERGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldıGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazar

İmsak
05:15
Sabah
06:37
Öğle
13:05
İkindi
16:36
Akşam
19:22
Yatsı
20:39

Denizli Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazar

Adalet Eczanesi
Merkezefendi
Aslı Eczanesi
Merkezefendi
Duygu Eczanesi
Merkezefendi
Güleç Eczanesi
Merkezefendi
Demircioğlu Gül Eczanesi
Pamukkale
Dokuzkavaklar Eczanesi
Pamukkale
Köseler Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.