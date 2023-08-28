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73 gündür kayıp Korhan Berzeg’ten hiç bir iz yada haber yok

28.08.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Gönen ilçesi Armutlu kırsal mahallesine ailesi ile birlikte gelen ünlü ekonomist Korhan Berzeg 73 gündür kayıp ve hiç bir haber alınamadı.

ABD’deki Dünya Bankası’nda bir dönem ’Asya Direktörü’ olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesinin Armutlu Kırsal Mahallesi’ndeki evine geldi. 17 Haziran’da, eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp köpeği ’Tina’ ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Kayıp ihbarı üzerine bölgede, Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.
Dron ve gece görüşlü İHA’ların da kullanıldığı aramalarda, bu zamana kadar 250 kilometrekare alan havadan ve karadan tarandı; kırsalda ve

Gönen ilçe merkezindeki 30 mahallede arama yapıldı. Armutlu Mahallesi ve çevresindeki tüm metruk evler de savcılık izniyle arandı. Armutlu Mahallesi yakınından geçip, Erdek ilçesine dökülen Gönen Çayı’nın yaklaşık 80 kilometrelik kıyıları de kontrol edip, bilinen kuyular ve mağaralarda da arama yapan ekipler, Berzeg’in evinin önünden 3’üncü kez başlattıkları aramalardan da sonuç alamadı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, teknik ve fiziki takibin yanı sıra yapılan ihbarları da değerlendiren ekipler, Korhan Berzeg olduğu söylenen 2 kişiye ulaştı. Ancak bu kişilerin, Berzeg ile benzerlik gösteren, aynı kıyafeti giyen ve yanlarında köpekleri olan farklı kişiler olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Samsun’da yaşayan ve metafizikle uğraştığını söyleyen bir kişinin, Berzeg’in, Armutlu Mahallesi’ndeki evinin yakınlarındaki bölgede olabileceği yada Manisa Soma’da bir dağ köyünde olabileceği ihbarı da araştırıldı. Söylenen bölgeye giden ekipler, burada da hiçbir ize rastlamadı.

Savcılık, şüpheli olarak 20 kişinin ifadesini aldı. Berzeg’in kaybolduğu gün, bölgeden geçen 40 aracın sürücüleri de sorgulandı. Berzeg’in takibe alınan banka hesaplarında da kaybolduğu günden bu yana herhangi bir hareketlilik belirlenmedi. Ailesinin, 4 Ağustos’ta, yerini bildiren kişiye 1 milyon liralık ödül vadettiği Berzeg’i arama çalışmaları, 30 kişilik özel ekip tarafından sürdürülüyor.

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