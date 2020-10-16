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73 yaşındaki yaşlı adam koronaya yenik düştü

BİLECİK HABERLERİ  | 16.10.2020 12:34 | Son Güncelleme

Bilecik’te 15 gündür Korona virüs (Covit-19) teşhisiyle hastanede tedavi altında bulunan 73 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı bir köyde 15 gün önce rahatsızlanan Selim Ü.

Bilecik’te 15 gündür Korona virüs (Covit-19) teşhisiyle hastanede tedavi altında bulunan 73 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı bir köyde 15 gün önce rahatsızlanan Selim Ü. (73) Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Burada yapılan testler sonrası korona virüs pozitif çıkan yaşlı adam hemen tedavi altına alındı. Kronik rahatsızlıkları da bulunan yaşlı adam hayatı kaybetti. Yaşlı adamın cenazesinin köy mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

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