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737 yıllık geleneğe Korona virüs engeli

AYDIN HABERLERİ  | 31.08.2020 10:58 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 737 yıldır yaşatılan gelenek bu yıl Korona virüs (Covid-19) sebebiyle gerçekleştirilemedi.Anadolu’nun en eski geleneklerinden biri olan ve 1282 yılından bu yana düzenlenen, Karacasu’ya bağlı küçük bir mahallede başlayan ve bugün adı tüm dünyada bilinen Dedebağ Keşkek Hayrı bu yıl kesilen kurbanlar ve edilen dualar ile tamamlandı.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 737 yıldır yaşatılan gelenek bu yıl Korona virüs (Covid-19) sebebiyle gerçekleştirilemedi.
Anadolu’nun en eski geleneklerinden biri olan ve 1282 yılından bu yana düzenlenen, Karacasu’ya bağlı küçük bir mahallede başlayan ve bugün adı tüm dünyada bilinen Dedebağ Keşkek Hayrı bu yıl kesilen kurbanlar ve edilen dualar ile tamamlandı. Önceki yıllarda keşkek hayrına katılan on binlerce vatandaş lezzetin yanı sıra huzur dolu atmosferde vakit geçirmek için kilometrelerce mesafeden geliyordu. Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebiyle keşkek hayrı yapılamazken Karacasu Başkan Zeki İnal, "Ülkemizin dört bir yanından yoğun katılımla gerçekleştirdiğimiz ve bu yıl 738’incisi yapılacak olan Dedebağ keşkek hayrımız Covid-19 kısıtlaması sebebiyle coşkulu bir şekilde yapılamadı. Kesilen kurbanlar ve yapılan duaların kabul olmasını diliyorum. Önümüzdeki yıl inşallah bir arada olmak arzusu ile dualarımız kabul olsun" ifadelerini kullandı.

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İkindi
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Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
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Şener Eczanesi
Merkez
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Kusadasi
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