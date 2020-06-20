YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. 739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri, Kovid-19 tedbirleriyle düzenlenecek

739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri, Kovid-19 tedbirleriyle düzenlenecek

BİLECİK HABERLERİ  | 20.06.2020 12:44 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk: - "Sosyal medyayı kullanarak şenlikleri kutlayacağız. Farklı alternatiflerde hazırlıklar yapılacak. Yörük konfederasyonları ve derneklerimizle videokonferans aracılığıyla gönül coğrafyasına mesajlarımızı ileteceğiz"

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyreltilmiş programla kutlanacak, törenler sosyal medya üzerinden yayınlanacak.

Her yıl geleneksel olarak eylülde Ertuğrul Gazi Türbesi çevresinde düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı törenlerin, yoğun olmayan bir programla gerçekleştirilmesine karar verildi.

Vali Bilal Şentürk, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, koronavirüsle mücadele kapsamında şenliklerin, sosyal mesafe ve maske takma kuralları nedeniyle, planlanandan daha az sayıda etkinlikle düzenlenmesinin öne çıktığını belirtti.

Şenliklerin sosyal medya üzerinden yayınlanacağını anlatan Şentürk, şöyle konuştu:

"Bin yıllık tarihimizde en önemli geleneklerimizden ve sürdürülen etkinliklerden birisi. 738 yıldır aralıksız devam eden Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'nde bu yıl pandemi nedeniyle birçok etkinlik yapılamayabilir. 'Söğüt ruhu'nun yaşatılarak kutlanması için çalışmalar yapılacak. Söğüt ruhu, Anadolu'daki bin yıllık tarihimizin özü. Sosyal medyayı kullanarak şenlikleri kutlayacağız. Farklı alternatiflerde hazırlıklar yapılacak. Yörük konfederasyonları ve derneklerimizle videokonferans aracılığıyla gönül coğrafyasına mesajlarımızı ileteceğiz."

Toplantıya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Marketten alıp kuluçkaya yatırdı ve... İlginç deney! Marketten alıp kuluçkaya yatırdı ve... İlginç deney!
PARTNER 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı... 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Bilecik Namaz Vakitleri 20 Haziran Cumartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:24
Öğle
13:07
İkindi
17:05
Akşam
20:40
Yatsı
22:28

Bilecik Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Çalışkan Eczanesi
Bozuyuk
Emre Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Belediye ve ilçe başkanından hayırlı olsun ziyaretleri

Belediye ve ilçe başkanından hayırlı olsun ziyaretleri

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.